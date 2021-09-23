بعد سنوات من التهرب من الإجابة.. جونسون يقر بعدد أطفاله الحقيقي

في مقابلة تلفزيونية، أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنهاية المطاف بأنه أب لستة أطفال على الأقل.

وردا على سؤال من مضيفته: "لديك ستة أطفال؟" أجاب: نعم ، مضيفا في وقت لاحق إنه لأمر رائع أن يكون لدي أطفال في الرقم 10 داونينغ، مضيفا قوله: "أغير الكثير من الحفاضات".

ولفتت صحيفة "thedailybeast" إلى أن علاقات جونسون الغرامية خارج بيت الزوجية كانت موضوع شائعات غير لائقة في الأوساط البريطانية والسياسية منذ عام 2010، حين ذكرت صحيفة ديلي ميل لأول مرة أن جونسون كان على علاقة غرامية خارج الزواج تمخض عنها ولادة ابنة.

ولم يؤكد جونسون هذا النبأ ولا أيا من المسائل الأخرى التي يشاع أنها جرت في أوقات لاحقة.

وعلى مر السنين جرى طرح السؤال عليه في العديد من المؤتمرات والمقابلات الصحفية، إلا أن جونسون تجنب دائما بثقة الإجابة.

وأخيرا، أكد جونسون أنه أب لأربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر، ولابنة واحدة من علاقة غرامية مع المستشارة الفنية هيلين ماكنتاير، وابن واحد من زوجته كاري جونسون.

المصدر: thedailybeast.com