مصر.. أصدقاء يبنون مسجدا تكريما لصديقهم المتوفى بكورونا

قام عدد من الشبان في محافظة البحرية المصرية ببناء مسجد عن روح صديقهم المتوفى بعد إصابته بفيروس كورونا، خلال عمله على توزيع الكمامات على أهالي مدينة إدكو في البحيرة.

وقد حمل المسجد اسم "المهندس علي حسين" وهو الشاب الذي توفي بعد 10 أيام من إصابته بكورونا، ليكون صدقة جارية على روحه.

وقال مصطفى إسماعيل، أحد الشباب الذين بادروا ببناء المسجد: "نحن مجموعة من الأصدقاء، يعرفون بعضهم منذ عدة سنوات طويلة، كثيرا ما يتشاركون معا في الخير، حتى توفي صديقا لهم متأثرا بفيروس كورونا، فقرروا أن يقدموا له شيئا يبقى ذكرى خالدة طوال حياته"، موضحا: "المهندس علي كان من ضمن الناس اللي ليها نشاط خدمي، وكنا على طول مع بعض في الخير، لحد ما أصيب بكورونا وحالته الصحية تدهورت وتوفي".

وبدأ الشباب عملية بناء المسجد منذ عامين، وافتتح في شهر يوليو الماضي، وعلقوا عليه لافتة "مسجد المهندس على حسين"، فرحين بما يفعلونه لصديقهم الذي ترك خلفه أسرة كاملة من 3 أبناء ووالدتهم.

المصدر: "الوطن"