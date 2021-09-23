بعد صدور الحكم على الجناة.. والد "فتاة الوشم": حالة خديجة صعبة جدا ولا يمكن لأحد أن يتحملها

في أول تعليق على إصدار القضاء في المغرب حكمه في القضية المعروفة بـ "فتاة الوشم"، وجه والد الفتاة خديجة شكره إلى القضاء في بلاده، مشيرا إلى أنه يعد الجميع في هذه القضية ضحايا.

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ولفت والد خديجة في مقطع فيديو إلى أن ابنته تعرضت للتشرد وأصيبت بأمراض نفسية وكانت تعيش على الأدوية والجري والسهر وأن مسار حياتها تغير.

وشدد والد "فتاة الوشم" في حديث باللهجة المحلية على أن وضع خديجة صعب للغاية، وحالتها من أصعب الحالات ولا يمكن لأحد أن يتحملها نفسيا وصحيا وعقليا ومعنويا وماديا، مشيرا إلى أن ابنته متشردة ولا تدري ما يدور حولها.

وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال المغربية قد أسدلت الستار يوم الثلاثاء على قضية الشابة "خديجة" والمعروفة في الأوساط الإعلامية بـ"فتاة الوشم"، وأصدرت أحكامها بحق الجناة.

وكانت هذه القضية محط اهتمام واسع في وسائل الإعلام العربية والدولية بعد أن انتشرت صور "خديجة" ومقاطع فيديو تحدثت فيها عن تعرضها للاختطاف والاغتصاب الجماعي من قبل 14 شخصا، تعرضت خلاله أيضا للتعذيب بأعقاب السجائر، ورسم أوشام على كامل جسمها من قبل مغتصبيها.

وقضت المحكمة المغربية بسجن المدانين في هذه القضية 226 عاما. وتفصيلا حكمت على 11 مدانا بالسجن عشرين عاما، فيما أمرت بسجن قاصر 3 سنوات، وعلى متورطين اثنين آخرين بالسجن سنتين، وسنة واحدة.

المصدر: هسبريس