بعد زواج لم تذق فيه طعم السعادة.. هندية تنظم حفلا صاخبا بمناسبة طلاقها

نظمت السيدة الهندية سونيا غوبتا حفلا بهيجا دعت إليه العائلة والأصدقاء بمناسبة طلاقها، منهية زواجا دام 17 عاما "لم تجد خلالها معنى للسعادة".

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن غوبتا البالغة من العمر 45 عاما احتفلت أخيرا بنهاية عملية طلاق مطولة امتدت نحو ثلاث سنوات.

وخلال الحفل، ارتدت السيدة التي تعمل مديرة حسابات في إحدى الشركات فستانا ملونا مع وشاح كتب عليه "مطلقة أخيرا"، وطلبت من ضيوفها أن يكونوا في قمة الصخب والحيوية.

وتزين الحفل بقلعة مطاطية ليستمتع بها الضيوف، وزخارف وردية وأرجوانية، وقوس قزح، وأشكال لوحيد القرن، وكعكة مخصصة للحفل.

Indian woman #soniagupta threw a massive party to celebrate divorce after 17 years of marriage#divorcepartypic.twitter.com/KDgax9Y2Ic — Viral Bombs (@ViralBombs) September 21, 2021

وأرادت غوبتا أن يعبر الحفل عن شخصيتها التي وصفتها بأنها "ملونة وصاخبة".

وتزوجت غوبتا في عام 2003 بشكل تقليدي، لكنها سرعان ما أدركت أنها لم تشعر بالسعادة رغم محاولتها إنجاح الزواج لبضع سنوات.

وتحدثت عن زواجها السابق قائلة: "تزوجنا في الهند ثم انتقلنا إلى المملكة المتحدة، وانتهى بي الأمر بأنني غير سعيد حقا لسنوات"، وأضافت: "أردت فقط عودة حياتي السابقة، كنت شخصاً حيويا ومنفتحا جدا قبل زواجي، وعندما تزوجت، ذهب كل شيء".

المصدر: "ميرور"