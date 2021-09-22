فتاة "التيك توك" موكا حجازي تدافع عن نفسها بعد اتهامها بنشر "الفسق والفجور"

دافعت فتاة التيك توك المصرية موكا حجازي (نانسي أ) عن نفسها بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات مخلة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حجازي إن أحدا لا يقدم لها مساعدة حين ترمى في الشارع ، فيعرض عليها سكنا، أو طعاما حين تجوع: "حد لما ببقى جعانة بيقولي تعالي خدي حاجة.. محدش يتكلم بقى محدش بيصرف عليا يبقى محدش ليه دعوة"، حسب التسجيل الذي نشرت "القاهرة 24" أجزاء منه.

وقالت حجازي في التسجيل "محدش يعرف أنا عايشة إزاي وكل يوم بيعدي عليا إزاي يبقى محدش يتكلم.. اللي بعمله دا أحسن ما أعمل حاجة تانية".

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وكانت جهات التحقيق قررت في 12 من الشهر الجاري استمرار إيداع حجازي بإحدى دور الرعاية، وذلك بعد القبض عليها بتهمة "نشر الفسق والفجور والإخلال بالذوق العام"، وتم حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها.

وكانت مباحث الآداب ضبطت فتاة التيك توك حجازي، بمنطقة 6 أكتوبر، ”بسبب ارتداء الفتاة ملابس فاضحة، وتعمدها فعل حركات ورقصات وإيحاءات جنسية مثيرة" وذلك بهدف "الحصول على أكبر قدر من الإعجاب والمتابعات والمشاهدات ما يعود عليها بالعائد المادي والمكسب السريع".

المصدر: "القاهرة 24"