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تونس..أم تبيع رضيعها بعد أن أنجبته خارج إطار الزواج

مجتمع

تونس..أم تبيع رضيعها بعد أن أنجبته خارج إطار الزواج
Globallookpress Stefan Auth
العلم التونسي
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استطاع الأمن التونسي القبض على امرأة قامت ببيع رضيعها بمبلغ مالي قدره 500 دينارا (نحو 180 دولار) بعد أن أنجبته خارج إطار الزواج.

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وفي التفاصيل، انطلقت التحريات بهذه القضية بعد ورود ورود معلومة إلى الوحدة الأمنية بتواجد امرأة في المستشفى الجهوي بالقصرين كانت قد أنجبت خارج إطار الزواج وباعت رضيعها لامرأة بوساطة من موظفة في إحدى الإدارات وفق إذاعة "شمس إف أم".

هذا وتم بالتنسيق مع النيابة العمومية، فتح بحث في الواقعة من أجل الاتجار بالبشر والاحتفاظ بوالدة الرضيع، وإحالة الموظفة في حالة تقديم، فيما تستمر التحريات لسماع بقية الأطراف من قبل الوحدات الأمنية.

المصدر: "نسمة"

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