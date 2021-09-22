السعودية.. مقطع فيديو متداول لامرأة تقتحم بسيارتها مكتب اتصالات في الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام سيارة صغيرة حمراء اللون تقودها فتاة، مكتب شركة اتصالات على طريق الملك سلمان بالرياض، مما أدى إلى إصابة حارس الأمن.

وبين مقطع الفيديو أن السيدة السائقة كانت تحاول إيقاف مركبتها أمام المكتب، ولكنها فقدت السيطرة على مركبتها وانطلقت مسرعة داخل المكتب، وتسببت في تكسير الزجاج الخارجي والداخلي للمكتب وعدد من مكاتب الموظفين.

في حين أن السيارة لم تتوقف إلا بعد اصطدامها بالجدار، حيث نزلت الفتاة مذهولة ومنهارة، وحاول أحد الموظفين تهدئتها والاطمئنان عليها.

وأفادت صحيفة "المدينة" بأن الحادث أسفر عن إصابة أحد حراس الأمن العاملين الذي كان جالس خلف احدى المكاتب مع موظف آخر استطاع الهروب من المركبة في اللحظة الأخيرة، وقد نجا عدد من المواطنين والمقيمين كانوا داخل المكتب عند وقوع الحادث.

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المصدر: "المدينة" + RT