أستاذ يوضح لماذا أصر على مواصلة محاضرته أثناء إطلاق النار بجامعة بيرم

أرجع أوليغ سيروماتنيكوف، الأستاذ بجامعة بيرم الوطنية للأبحاث، عدم وقفه المحاضرة أثناء إطلاق النار، إلى الحاجة لمنع الذعر، ولكي لا يخرج الطلاب ويعرضوا أنفسهم للخطر.

إقرأ المزيد

وذكر الأستاذ الجامعي أن قاعة المحاضرة بها باب معدني وتقع في الطابق الخامس، مشيرا إلى أن مدخل القاعة الخارجي كان مغلقا أيضا.

وقال بهذا الشأن إن مطلق النار "لم يصعد أعلى من الطابق الثاني، لذلك لم يكن هناك خطر حقيقي على الطلاب في المحاضرة. والخطر كان ينحصر فقط في احتمال قيام حالة من الذعر، ولولا ذلك لبدأ الطلاب في الجري في الممر، حيث لا يعرف ما كان يحدث هناك، أو لقفزوا من نوافذ الطابق الخامس. وهكذا تم تجنب حالة الذعر، وهذا هو الشيء الرئيس".

وكان طالب في جامعة بيرم الحكومية الوطنية للأبحاث فتح النار على زملائه صبيحة يوم 20 سبتمبر، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة 24 آخرين، وتمت السيطرة على مطلق النار ونقله إلى المستشفى بسبب إصابته في أثناء عملية اعتقاله.

المصدر: نوفوستي