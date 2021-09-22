مصر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة المخرج الشاب الراحل سامح رمضان

توفي اليوم الأربعاء، المخرج المصري الشاب، سامح رمضان، مخرج برنامج "الحياة اليوم"، جراء أزمة صحية مفاجئة عقب انتهائه من عمله.

إقرأ المزيد

وأعلن عن ذلك رئيس قناة الحياة، حازم شفيق، حيث قال في منشور عبر صفحته في فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان".

وأكمل: "كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص، وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن، وسبحان من له الدوام، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".

وبحسب صحيفة "الوطن"، فقد أصيب سامح منذ فترة بمرض السرطان، وشعر اليوم عقب انتهائه من عمله، بأزمة صحية مفاجئة، ليذهب على الفور لمعهد ناصر، ورحل عن عالمنا.

المصدر: "الوطن"