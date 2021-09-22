محكمة مغربية تصدر حكمها في قضية "فتاة الوشم" المغتصبة جماعيا

بعد أن شغلت قضيتها الرأي العام في المغرب، أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال، حكما بما مجموعه 226 عاما في ملف الفتاة خديجة، المعروفة بـ"فتاة الوشم".

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وفي حكمها، وزعت المحكمة 226 عاما من السجن على المتهمين في هذا الملف، الذي يحاكم فيه 14 شخصا بتهم "الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر"، حيث قضت على 11 متهما بعشرين سنة لكل منهم، فيما قضت على المتهم القاصر بثلاث سنوات، مع الحكم على متهمين اثنين، الأول بسنتين نافذة، والثاني بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

وعن تفاصيل وحيثيات هذه الجرائم، قالت خديجة ذات الـ17 عاما، إنها احتجزت لنحو شهرين، تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب ورسم وشوم على جسدها، وذلك بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح.

واستأثرت القضية باهتمام الرأي العام المغربي والدولي، بعدما انتشرت صورها ومقاطع فيديو تعود لها، حيث أكدت أنها تعرضت للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، ووصل الأمر إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.

المصدر: "هسبريس"