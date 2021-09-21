مصر.. الإعدام شنقا لزوجين قتلا طفلتهما لاتهام الجد

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا على زوجين بعد إدانتهما بقتل طفلتهما (6 أعوام) بهدف اتهام جدها بالجريمة انتقاما منه إثر خلافات بينهم.

وحكمت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات كفر الشيخ، بالإعدام على العامل الزراعي يوسف. ع (26 عاما) وزوجته سمر (28 عاما) بعد أن أقدما على جريمة قتل طفلتهما "عمدا ومع سبق الإصرار والترصد" في سبتمبر من العام الماضي.

وأظهرت التحقيقات أن والد الطفلة قتلها إثر خلافات مع والده، فقرر الخلاص منها بغية إلصاق تهمة القتل بوالده انتقاما منه.

وقد قام القاتل باستدراج طفلته إلى منزل مهجور ثم طوق عنقها بقطعة قماش "شال"، حتى فارقت الحياة.

وأسندت إلى زوجته تهمة الاشتراك في الجريمة عن طريق التحريض، والاتفاق مع زوجها في ارتكاب تلك الجريمة، بعدما أوحت له بفكرة الخلاص من ابنتهما، كما اتفقا معا على مخطط الجريمة.

المصدر: "مصراوي"