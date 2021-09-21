نقابة المهن التمثيلية تنفي تصريحات فنانة حول وفاة سمير صبري

نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، ومدير أعمال الفنان سمير صبري، الأخبار التي ترددت عن وفاة الفنان القدير سمير صبري، وأكدوا أن الأمر شائعات.

إقرأ المزيد

وقال يوسف محمد، مدير أعمال سمير صبري، إن الفنان القدير، بخير وبصحة جيدة "التليفون مش مع الأستاذ عشان يرد على كل أحباءه وأصدقاءه للاطمئنان عليه، لكن الحمدلله هو كويس جدا".

وقال عضوا نقابة الممثلين منير مكرم، وأشرف طلبة، إن الأبناء عن وفاة الفنان سمير مجرد شائعة، وجرى التواصل معه هاتفيًا للاطمئنان عليه، وهو يتمتع بصحة جيدة.

وكانت الفنانة مديحة حمدي، أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان سمير صبري، الأمر الذي تسبب في إثارة حالة من القلق لدى جمهور الفنان القدير والأصدقاء في الوسط الفني، وظّل هاتف سمير صبري، منذ انتشار هذا الخبر، مشغولًا لفترة طويلة، بسبب تهافت الاتصالات عليه للاطمئنان.

وبدوره، قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس النقابة المهن التمثيلية، إن النقابة لا تعلم عن خبر الوفاة، وتسعى للتأكد من صحته قبل الإدلاء بأي معلومة، وبالفعل تم التواصل معه ونفى الفنان القدير خبر وفاته.

فيما قدمت الفنانة مديحة حمدي، اعتذارها عن الخبر الذي كتبته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن وفاة الفنان القدير سمير صبري، معبرة عن أسفها عن نشر خبر الوفاة، دون التأكد من مصدر المعلومة.

المصدر: "الوطن"