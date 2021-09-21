السعودية.. ضبط قائد مركبة ارتكب مخالفات مرورية (فيديو)

ألقت الشرطة السعودية القبض على قائد مركبة تعمد السير بطريقة مخالفة وتباهى بمخالفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى "المرور السعودي" بلاغا عبر "تويتر" بشأن المخالفة التي ارتكبها قائد المركبة.

إلى المرور شطف سياره وسرعه عاليه وجوال أثناء القيادة والاحتكاك بالباصات @eMoroorpic.twitter.com/naeuycAU3m — البرق (@barrg97) September 20, 2021

ممارسة تفحيط على سرعات عاليه ومعرض نفسه وسالكي الطريق للخطر نأمل القبض على الشخص وتطبيق العقوبه الرادعه وشكرا @eMoroorpic.twitter.com/UiWFZii7K4 — FAHAD (@fahaad3452) September 20, 2021

وقال "المرور" في تغريدة إنه "تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابه عدة مخالفات مرورية منها؛ (التفحيط والسير بدون لوحات أمامية)، معرضا حياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابه عدة مخالفات مرورية منها؛ (التفحيط والسير بدون لوحات أمامية)، معرضاً حياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

⁧#المرور_السعوديpic.twitter.com/qBsd1sig2Y — المرور السعودي (@eMoroor) September 21, 2021

ويتضمن نظام المرور القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة ووجوب التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة من قبل السائق، وفقا لأحكام النظام ولائحته.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.

المصدر: "اليوم" + RT