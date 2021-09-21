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آخر التطورات بقضية المعتقل السعودي لدى الولايات المتحدة حميدان التركي

مجتمع

آخر التطورات بقضية المعتقل السعودي لدى الولايات المتحدة حميدان التركي
Sputnik SPUTNIK
العلم السعودي
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أفاد المعتقل السعودي لدى الولايات المتحدة، حميدان التركي، بأن لجنة قضائية أمريكية معنية بتحديد مصيره بعد 16 عاما قضاها في السجن، قررت تأجيل النظر في طلب الإفراج عنه لعام آخر.

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وجاء ذلك عبر تسجيل صوتي للسجين حميدان نشره نجله تركي في "تويتر"، حيث ورد فيه أن "لجنة الإفراج المشروط المعروفة باسم لجنة "برول" رفضت طلب الإفراج الذي تقدم به، وقررت إعادة النظر في طلبه السنة القادمة".

تجدر الإشارة إلى أن القضية كانت قد أحيلت في وقت سابق من الشهر الماضي إلى لجنة مكونة من 9 أعضاء ليتم التصويت على فرصة قبول الإفراج المشروط، حيث تم اعتقال حميدان التركي" عام 2005 بتهمة "إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها"، وفقا لملف القضية.

المصدر: "سبق" + RT

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