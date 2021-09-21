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"غافله النعاس"..21 إصابة بحادث سير في مصر

مجتمع

Globallookpress dpa
طريق سريع في القاهرة
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أصيب 21 شخصا في حادث تصادم بين باص سياحي مع سيارة شركة "نهضة مصر" للنظافة، فجر اليوم الثلاثاء، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة أول العامرية، أفاد بورود بلاغ حادث تصادم باص رحلات "سوبر جيت" غرب الإسكندرية، حيث انتقل ضباط القسم و10 سيارات إسعاف، نظرا لكثرة المصابين، لإن الأتوبيس (الباص) سعته 50 فردا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج، وفق صحيفة "الوطن".

هذا وتعرض السائق والمشرف السياحي لإصابات خطرة نتيجة هذا التصادم، إذ تدمرت واجهة الباص بشكل كامل.

كما نقلت "الوطن" عن شهود عيان قولهم إن "السائق قد غفت عيناه أثناء القيادة، ما أدى إلى جنوح الباص إلى البر الثاني حيث اصطدم بسيارة نقل تابعة لإحدى شركات النظافة، ما سبب صدمة للسيارات القادمة في الاتجاه الآخر التي اصطدمت بالتتابع، بالإضافة إلى اصطدام واجهة الباص بسيارة مباشرة.

المصدر: "الوطن" المصرية

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