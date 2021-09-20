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مقطع فيديو لرجل يصلي وسط شارع رئيسي سريع في تركيا

مجتمع

مقطع فيديو لرجل يصلي وسط شارع رئيسي سريع في تركيا
Sputnik SPUTNIK
شارع في اسطنبول
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تداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يصلي وسط الطريق قيل إنه في تركيا، ما أدى إلى عرقلة السير.

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ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يصلي بعكس اجاه السيارات، وهي تمر بجانيه، وتبتعد عنه، ما تسبب في عرقلة حركة السير.

وقال أحدهم مهاجما هذا الفعل: "من التهلكة والغباء..من قلة الأماكن يعني ما شفت غير الطريق يفكر إنه لو اندعس يدخل الجنة".

في حين رأى البعض أنه ربما يكون "مريض"، حيث علق آخر قائلا: "واضح إنه تعبان طيب.. مسكين المفروض أحد ياخذه بالقوة ويوديه مستشفى".

المصدر: RT

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