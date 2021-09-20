مقطع فيديو لرجل يصلي وسط شارع رئيسي سريع في تركيا

تداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يصلي وسط الطريق قيل إنه في تركيا، ما أدى إلى عرقلة السير.

إقرأ المزيد

ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يصلي بعكس اجاه السيارات، وهي تمر بجانيه، وتبتعد عنه، ما تسبب في عرقلة حركة السير.

شخص في تركيا يصلي بوسط الطريق العام مما جعل حركة السير تصاب بالشلل



By : @q1q555

pic.twitter.com/KWCB0D5U5X — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) September 20, 2021

وقال أحدهم مهاجما هذا الفعل: "من التهلكة والغباء..من قلة الأماكن يعني ما شفت غير الطريق يفكر إنه لو اندعس يدخل الجنة".

في حين رأى البعض أنه ربما يكون "مريض"، حيث علق آخر قائلا: "واضح إنه تعبان طيب.. مسكين المفروض أحد ياخذه بالقوة ويوديه مستشفى".

واضح انه تعبان طيب 😰😰



مسكين المفروض احد ياخذه بالقوه و يوديه مستشفى — محبة الأدب (@z1a9ra) September 20, 2021

المصدر: RT