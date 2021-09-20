في مشهد صادم.. الشرطة الفلسطينية تنقذ مسنا احتجزه أولاده داخل غرفة صغيرة (فيديو)

في مشهد صادم عثرت الشرطة الفلسطينية فجر اليوم الاثنين على رجل مسن قام أبناؤه باحتجازه داخل غرفة صغيرة جدا لاتحتوي على ادنى مقومات الحياة، في بلدة قضاء الخليل.

وأظهر مقطع فيديو متداول رجل مسن محتجز وبدت عليه علامات الهزل والضعف الجسدي نتيجة المعاملة غير اللائقة من أبناؤه، حيث كانوا يضعون له الطعام في أواني أشبه بعلب معدنية، وعندما سأله عناصر من الشرطة من حبسك هنا! أجاب المسن، أن أبناؤه قاموا بفعل ذلك.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي