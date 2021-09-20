تونس..الخنازير البرية "تغزو" حي النصر بالعاصمة (صور)

نشر الإعلامي التونسي، برهان بسيس، مساء أمس الأحد، على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، صورا لمجموعة من الخنازير البرية وهي تغزو حي النصر بالعاصمة تونس.

إقرأ المزيد

وعلق برهان بسيس على الصور ساخرا وقال: "الآن... الأصدقاء الخنازير في زيارة تفقد جماعي لحي النصر بالعاصمة".

تجدر الإشارة إلى أن ولاية تطاوين شهدت في الأشهر الماضية حادثة مماثلة.

وكان رئيس مصلحة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ساسي المحضي، قد أشار في وقت سابق إلى أن "ظاهرة انتشار الخنازير سببها التغييرات المناخية، منها تراجع التساقطات وعدم توفر غذاء لمثل هذه الحيوانات بالمناطق البعيدة عن وسط المدينة، مما اضطرها إلى الاقتراب من السكان والبحث عن الغذاء في القمامة".

المصدر: RT + "نسمة"