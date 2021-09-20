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فنادق تركيا لم تعد متاحة لرجال بمفردهم في جماعات!

مجتمع

فنادق تركيا لم تعد متاحة لرجال بمفردهم في جماعات!
Reuters
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بدأت بعض الفنادق بتركيا في حظر إسكان جماعات من الرجال في فنادق البلاد، وذلك لأن أماكن الإقامة فيها مخصصة في الأساس للعوائل.

ونقلت مواقع إخبارية روسية عن رئيس اتحاد وكالات السفر، سيرغي غولوف، أن تركيا توجد بها فئة من الفنادق لا تستقبل من حيث المبدأ، الرجال العزاب، مضيفا أن مثل هذه الفنادق يوجد منها الكثير في تركيا.  

وأشار غولوف إلى أن أصحاب هذه الفنادق الأتراك يقولون في الاساس "إن فنادقهم مخصصة لسياحة العائلات، ولا مكان فيها للعزاب. الأم مع طفلها يمكن إسكانهما، وكذلك الأب وأطفاله".

وأوضح المدير العام للشركة السياحية "الفيل الوردي" أن الحظر يسري على فنادق معينة، وهو يمس رجال عزاب يأتون في مجموعات، مضيفا قوله: "حين تكونون 3 أو 4 رجال تظهر مشكلة. لكن حين تكون بمفردك فمن السهل حجز غرفة، ولا توجد أي مشكلة من هذا القبيل"، لافتا من جهة أخرى إلى أن مثل هذه المشاكل مع الفتيات لا وجود لها في أي مكان من العالم.

 المصدر: lenta.ru

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