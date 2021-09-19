مصر.. "نجدة الطفل" تعلق على واقعة خطوبة طفلين بالجيزة

أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، صحة الأنباء المتداولة عن خطوبة طفلين بمدينة الجيزة.

وقال في حديث تلفزيوني "لقد رصدنا واقعة خطوبة طفلين بالحوامدية بالجيزة عبر مواقع التواصل، وتم فحص البلاغ والتأكد من صحته".

وأضاف أن زملاءه في لجنة الحماية تحدثوا مع أهالي الطفلين، فأجابوا بأن هذه عاداتهم وتقاليدهم "والعيال بيحبوا بعض".

وأشار إلى أن المستوى المادي للأهالي منخفض تماما، مضيفا "أبلغنا النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والشرطة توصلت لهم وتم التحفظ عليهم".

وبعد تحقيقات من النيابة ومواجهة عائلتي الطفلين بمقاطع الفيديو وصور حفل الخطوبة، أكد الأهالي أن الأمر مجرد خطبة وأن إتمام الزواج لن يكون قبل بلوغهما السن القانونية، ليتم إخلاء سبيلهم.

المصدر: "أخبار اليوم"