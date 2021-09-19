مصر.. السجن 3 سنوات لتاجر أعضاء بشرية وتغريمه 200 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة تاجر الأعضاء البشرية في مدينة أوسيم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "صابر.ا.ع"، 52 سنة، مساعد دكتور في مستشفى مصر الدولي، و"أحمد.إ.ب"، 33 سنة، فني حاسب آلي، باستغلال حاجة المواطن رجب علي، استغلالا تجاريا في استئصال عضو بشري منه، إحدى كليتيه، بقصد زرعها بجسد المدعو محمد السيد، للحصول على ربح مادي، مساسا في حقه من الحماية من الإتجار والتي ترتب عليها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

وأضافت التحقيقات أنهما توسطا في نقل عضو بشري، كلية، من إنسان حي، وهو رجب علي، بقصد زرعها بجسد المدعو محمد السيد عبد المنعم، وكان ذلك مقابل مبلغ مادي على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المنصوص عليها بالمواد الخاصة بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمواد الخاصة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وباللائحة التنفيذية لذات القانون.

وقال رجب أحمد، 30 سنة، عاطل، إنه على أثر حالته المادية واحتياجه للمال تقابل مع المتهم الثاني والذي اصطحبه للمتهم الأول وذلك للتصرف في جزء من جسده، الكلية اليمنى، مقابل مبلغ مالي وقدره 15 ألف جنيه، وإنهما أخضعاه للفحوصات الطبية بإجراء التحاليل والإشاعات، واستلم منهما جزء من المتفق عليه قبل خضوعه لإجراء الجراحة، وإنه أتمم تلك الجراحة بأن استئصلت كليته اليمنى التي ترتب عليها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT