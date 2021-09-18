مصر.. السجن 3 سنوات لـ "فتاة الهوهوز" وصديقها مع دفع غرامة 200 ألف جنيه

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، بحبس فتاة "تيك توك" المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الهوهوز" وصديقها 3 سنوات ودفع غرامة 200 ألف جنيه، إثر نشرهم فيديوهات منافية للآداب العامة.

وعزت المحكمة قرارها إلى ثبوت تورط المتهمين في قضية "نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام"، و"سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وبدأت الواقعة، بتقديم المحامي أشرف فرحات، بلاغ للنائب العام ضد الفتاة المذكورة وصديقها، يتهمهما فيه بـ"سوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح منها".

وإثر ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيقات، ووجهت للمهتمين تهم "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات خادشه للحياء، بهدف التربح".

وقررت النيابة بعد ذلك حبس المتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والتحفظ على كرت "فيزا البنك" الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.

وحسب النيابة، أدلت المتهمة باعترافات "تفصيلية بالواقعة"، حيث أكدت تصوير مشاهد لبثها عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، والتي تحمل اسم "كائن الهوهوز" وكذلك على موقع "تيك توك" بهدف التربح.

فيما أدلى صديقها باعترافات تشير إلى أنه قام بالتصوير واقتسام الأرباح معها، بينما أنكرا تهم "التحريض على الفسق وارتكاب الفواحش".

المصدر: "القاهرة 24"