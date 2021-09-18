فيفي عبده تعلن عدد زيجاتها وتكشف عن علاقة عبد الحليم حافظ بـ"أزمة زوجية"

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن عدد زيجاتها، وقالت إنها "لا تفعل شيء بالحرام والذي يمسك يدها تتزوجه".

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وأكدت فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على قناة "DMC"عن زيجاتها: "أنا اتجوزت 5 مرات في حياتي وكلهم جوازات كانت عرفي ماعدا أول جوازة كانت شرعي، وكنت صغيرة وقتها ومكنش عاوز يطلقني، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفي عشان يبقى الموضوع سهل".

وأضافت: "بس لما خلفت بناتي خليت الزواج شرعي، وأول مرة خلفت كان عندي 25 سنة، ويمكن اتجوزت كتير لأن أي ست لما تتطلق ومتبقاش مرتبطة بيطلعوا عليها إشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول".

وتابعت: "عمري ما عملت فرح قبل كده في كل زيجاتي، لكن في مرة كنت بصور فيلم اسمه الستات وقلت لمحمد جوزي تعالى ننزل من على السلم في زفة وكنت مخلفة وقتها هنادي بنتي".

وعن حقيقة تعرضها للطلاق بسبب عبد الحليم حافظ، قالت الفنانة المصرية: "أنا أجرت شقة مخصوص في الزمالك عشان أقعد مع الفنانين لأنها كانت مشهورة بأنها قاعد فيها فنانين كتير، وفي مرة كنت مستنية زوجي في كافتيريا، وكان عنده اجتماع في نفس المكان اللي أنا فيه ودخل عبد الحليم حافظ وشفيق جلال الكافتيريا ونده عليا، وقالي يابت بيقولوا عليكي رقاصة شاطرة، وقعدت معاه على الترابيزة ولما زوجي نزل وشافني كان هيطلقني بسبب كده".

وعن قصة حبها لشخص هندي قالت: "اتعرفت عليه في لندن وطلعنا على الهند واتفقنا على الجواز، وفي مرة لما كان في لندن قالي أنا جاي مصر بكرة، وأنا بيتقطع نفسي في بيتنا لأن مفيش أصانصير وأنا ساكنة في الدور الخامس، فروحت أجرت فيلا في المهندسين ووروحت اجيبه من المطار وأنا رايحة على الفيلا مش عارفة مكانها وجيبت السمسار يوديني ليها بس معجبتهوش ولما اخدته البيت عند أمي حب المكان أوي، بس متقابلناش تاني لأن والدي وقتها اتوفى ومكنش ينفع أسيب اخواتي وأسافر معاه".

المصدر: اليوم السابع