تونس.. القبض على زوجين محكومين لأكثر من 300 سنة سجن

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، القبض على زوجين محكومين بالسجن لمدة تزيد عن 300 سنة.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الحرس الوطني في "أم العرائس" بولاية قفصة القت يوم أمس القبض على الزوجين اللذين صدر بحقهما 72 بطاقة بحث، لإصدارهما صكوكا دون رصيد.

وقالت الوزارة إن أحكاما بالسجن لمدة 302 سنة كانت قد صدرت بحقهما.

وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ بهما في السجن لغرض التحقيق معهما لاحقا.

المصدر: RT