تونس.. إطلاق سراح مغنيي راب تم إيقافهماعلى خلفية استهلاكهما مواد مخدرة

أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية بأنه تم اليوم الجمعة الإفراج عن مغنيي الراب 'تقشيرة' و'ألفا' اللذين تم إيقافهما على خلفية استهلاكهما مواد مخدرة.

إقرأ المزيد

وكان محامي المغنيين قد صرح لـ "موزاييك أف أم" أمس الخميس أن "الملف يتعلق بثلاثة أطراف تمت إحالتهم بحالة إيقاف على وكيل الجمهورية بالمحكمة الإدارية بأريانة وتم النظر في ملفهم وتقررت إحالتهم على التحقيق في جرائم مسك وحيازة واستهلاك مادة مخدرة".

واعتبر المحامي أن "التهم هي جنح والمسألة لا تقتضي الإحالة على التحقيق"، قائلا إن "قاضي التحقيق خير أن يتم التأخير للترافع لجلسة يوم الغد الجمعة".

وأضاف ''الإجراءات سليمة إلي حد ما.. وبالنسبة للقانون التونسي فإن قضية استهلاك المواد المخدرة هي جريمة العصر.. وهؤلاء شباب وربما زلت بهم القدم واستهلكوا مواد مخدرة لكن لا مبرر لإحالة الملف على التحقيق''.

المصدر: "موزاييك أف أم"