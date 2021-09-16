أصغر مصري يؤسس شركة في الولايات المتحدة يروي قصة حياته

كشف الشاب المصري معاوية الديب، الفائز بجائزة "روبن هود" ويعد أصغر مصري يؤسس شركة في الولايات المتحدة عن قصة حياته هناك، متحدثا عن عمله في محل بيتزا.

وقال الديب في مقابلة مع تلفزيون "اليوم السابع"، إن عائلته سافرت منذ أكثر من 20 عاما بعد ولادة شقيقه بمرض نادر تسبب في وفاة خاله، مشيرا إلى أن الأسرة عانت من صعوبات كثيرة بعد سفرهم وكانت تقيم في غرفة واحدة فقط بالإيجار.

وأضاف: "الوضع كان صعبا للغاية ولم نكن نتوقع أن نجد كل هذه الصعوبات في أمريكا، في مصر إذا تأخرت عن سداد الإيجار يمكن أن تدفعه بعد شهر أو أكثر، الوضع بالخارج مختلف تماما، وقتها كان عمرى 9 سنوات".

وأوضح أن بعد عدة أشهر لم تستطع الأسرة توفير ثمن إيجار الغرفة بسبب عدم وجود فرصة عمل لوالده، وتابع: "بدأت العمل في أحد محلات البيتزا بأمريكا وكان عمرى وقتها 10 سنوات وكنت أعمل 12 ساعة يومياً حتى توفر الأسرة ثمن إيجار الغرفة، وحين دخلت المدرسة لم أكن أتحدث باللغة الإنجليزية"، وبدأ يتعلم اللغة بعد عمله بمحلات البيتزا وساعده وجود مصريين بهذه المطاعم.

وأردف: "عملت لمدة 7 سنوات في محلات البيتزا وتوقفت عن الذهاب للمدرسة، حتى نوفر مصروفات للعائلة، حيث كنت أحصل على 20 دولارا يوميا، لأن الأسرة لم تستطع أن توفر مصروفات الإيجار بعد 3 أشهر فقط من السفر لأمريكا، أنا لم أعش طفولتي مثل باقي الأطفال كنت أشاهد الأطفال يدخلون محل البيتزا وهم يحملون الألعاب في يدهم، لكن الحقيقة أنا كمصري كنت فاهم وعارف ليه أنا موجود هنا علشان نلاقي علاج لأخويا وأساعد أسرتي".

وذكر متحدثا عن تحول حياتهم للأفضل: "حصل حاجة مهمة جدا غيرت حياتي بالكامل، بعد 7 سنوات من الوجود بأمريكا تعرض البيت الذى نسكن فيه للحريق، وتفحمت كل أغراضنا، ثم انتقلنا لأحد الملاجئ ووقتها، توقفت عن العمل وبدأت الرجوع لاستكمال الدراسة مرة أخرى ودرست في مدرسة ثانوية كان مديرها مصريا، وساعدني كثيرا وبدأت أدرس 12 ساعة في اليوم لتعويض ما فاتني وخلصت الثانوية وتخرجت من جامعة كولومبيا 2013".

المصدر: "اليوم السابع"