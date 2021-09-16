"لحوم آدمية في ثلاجة وعدد كبير من الأسلحة".. تفاصيل جديدة في قضية "سفاح قنا" بمصر

كشفت التحقيقات النيابية في مصر عن تفاصيل جديدة حول ارتكاب مواطن جريمة بشعة في مدينة قنا أثارت الرأي العام.

وأوضحت التحقيقات أن "سفاح قنا" امتلك عددا من السيارات لم يعرف بعد إذا كانت مسروقة، كما عثرت فرق التفتيش على "كمية من اللحوم داخل ثلاجة المتهم يرجح أن تكون لجثة آدمية".

كما أمرت النيابة العامة بالتحقيق في مصدر الأسلحة التي كانت بحوزة الجاني، والتي كان من بينها جهاز تصنيع قنابل و2900 طلقة متنوعة وقنابل يدوية ومدفع "آر بي جي" و3 بنادق ورشاشان.

يذكر أن قوات الأمن المصرية داهمت صباح الخميس منزل المتهم الذي يملك سجلا إجراميا في قضايا قتل وفرض سيطرة وغيرها.

وعقب تبادل النيران مع الشرطة، أسفر ذلك عن تصفيته، وأثناء تفتيش منزله عثرت الأجهزة الأمنية على 3 جثث متحللة داخل المنزل، فضلا عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمخدرات.

وتبين أن الجثث تعود لزوجتيه وابنته، حيث قتلهن واحتفظ بجثثهن داخل المنزل قرابة 3000 ساعة.

المصدر: RT