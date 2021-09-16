بعد فيديو الاستغاثة.. البلوغر إيفون نبيل تطمئن جمهورها!

طمأنت البلوغر المصرية الشهيرة، إيفون نبيل، جمهورها على سلامتها وأطفالها، وذلك بعدما ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تستغيث من زوجها وتقول إنه يحتجزهم.

وقالت نبيل: "قررت طمأنتكم عني وعن بناتي، والأمر تحول إلى الجهات المختصة، ومش عايزة أتكلم تاني في الموضوع، لأن الوضع كان انفجار وخوف ورعب مني، وطلعت عملت الفيديو ده عشان كنت مضغوطة، وكانت أزمة وضغوطات كبيرة ومش هكرره".

وأضافت: "انا اتكلمت لما فاض بيا... وعدم ردي مش ضعف، دى منتهى القوه وقتي وطاقتي غاليه وبناتي محتاجاني وفي حياة حلوة مستنياني وواثقه في عوض ربنا .. وحاسه بوجودة في كل خطوة بخطيها".

وظهرت نبيل قبل عدة أيام من خلال مقطع فيديو وهي تستغيث من زوجها، وسط صرخاتها وبكائها أمام متابعيها، واتهمته بالتفنن في تعذيبها جسديا ومعنويا.

وبعد فيديو الاستغاثة، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية أنها تحركت واتخذت إجراءاتها القانونية حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق فيما جاء فيه.

وأكدت التحريات أن المجني عليها استغاثت بسبب منع زوجها لها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واحتجازها وأطفالها داخل منزل الأسرة بالزيتون، كما بينت التحريات أن الزوج المشكو في حقه "اعتاد تهديدها بالإيذاء".

المصدر: elbalad