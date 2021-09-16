الرياض.. القبض على مقيم نشر مقاطع مخالفة للآداب العامة
AFP
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أفادت أجهزة الأمن السعودية بأن شرطة العاصمة الرياض ألقت القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثاني من العمر، إثر نشره مقاطع مخالفة للآداب العامة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، إن مقاطع الفيديو المنشورة "تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة".
شرطة منطقة الرياض : القبض على مقيم قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة pic.twitter.com/Wr3UcAhegM— الأمن العام (@security_gov) September 16, 2021
وبين الكريديس، أن "المتهم أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية الأولية، وتم لاحقا إحالته إلى النيابة العامة".
المصدر: وكالات
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