 
مباشر

كمين لصيدلاني يتاجر بحبوب محظورة في الكويت

مجتمع

كمين لصيدلاني يتاجر بحبوب محظورة في الكويت
الصيدلاني مع الحبوب المحظورة ـ (وزارة الداخلية الكويتية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rapl

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ضبطت، عبر كمين محكم، صيدلانيا من إحدى الجنسيات العربية يتاجر بالمؤثرات العقلية المحظورة دون وصفة طبية.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي أنه وعبر كمين محكم تم ضبط الصيدلاني متلبسا، ونشرت تسجيلا مصورا لتلك العملية.

وأشارت أنها حصلت على إذن من النيابة العامة لنصب الكمين، عبر إرسال موفد سري اتفق مع الصيدلاني على بيع 100 علبة من المؤثرات العقلية بـ 4 آلاف دينار.

وأضافت أن الإدارة عثرت لديه على 300 ألف حبة من المؤثرات العقلية المختلفة، وبمواجهته بالأدلة اعترف بصحة ما نسب إليه، وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كمين لصيدلاني يتاجر بحبوب محظورة في الكويت

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا