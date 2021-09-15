كمين لصيدلاني يتاجر بحبوب محظورة في الكويت

الصيدلاني مع الحبوب المحظورة ـ (وزارة الداخلية الكويتية)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ضبطت، عبر كمين محكم، صيدلانيا من إحدى الجنسيات العربية يتاجر بالمؤثرات العقلية المحظورة دون وصفة طبية.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي أنه وعبر كمين محكم تم ضبط الصيدلاني متلبسا، ونشرت تسجيلا مصورا لتلك العملية.

الإعلام الأمني: قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط صيدلاني يقوم بالاتجار بالمؤثرات العقلية المحظور تداولها من غير وصفة طبية رسمية معتمدة pic.twitter.com/7ma5eOCqIB — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 14, 2021

وأشارت أنها حصلت على إذن من النيابة العامة لنصب الكمين، عبر إرسال موفد سري اتفق مع الصيدلاني على بيع 100 علبة من المؤثرات العقلية بـ 4 آلاف دينار.

وأضافت أن الإدارة عثرت لديه على 300 ألف حبة من المؤثرات العقلية المختلفة، وبمواجهته بالأدلة اعترف بصحة ما نسب إليه، وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: RT