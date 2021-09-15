الكويت.. حبس مواطن 21 يوما هدد زوجته بالقتل عبر رسالة نصية

قررت النيابة العامة في الكويت حبس مواطن 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي بعد تهديد زوجته بالقتل عبر رسالة نصية هاتفية.

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وتتلخص تفاصيل القضية في "خلافات بين المجني عليها الزوجة وبين المتهم الزوج منذ أكثر من عام وكان يجبرها على أي شيء ويعتدي عليها سواء لفظيا أو جسديا أكثر من مرة وإرغامها بالقوة على عمل إقراري دين بقيمة 30 ألف دينار والتنازل عن حقوقها المادية قيمة سيارتها التي باعها تحت التهديد وحقها في البيت".

وأضاف الدفاع: "يوم الاثنين الماضي وعندما ذهبت موكلتي إلى مقر عملها وعندما كانت تركن سيارتها تفاجأت بالمتهم يغلق بسيارته مسار سيارتها وكان يلوح بيده "انزلي واركبي معاي بسيارتي" وهو في حالة عصبية فأغلقت على نفسها أبواب سيارتها وبدأت باستخدام هرن السيارة باستمرار دون توقف طالبةً النجدة وعندها ارتبك ولوح لها عند رقبته بالذبح وغادر مسرعا".

وتابع الدفاع: "عندما التقيا في المخفر بعد استدعائه وقت شكوى التهديد كان يهدد برأسه متوعدا لها ولأختها و قد طلبت المجني عليها من ضابط المخفر توثيق ذلك من خلال الكاميرات الموجودة بالمخفر و في المساء تواصل مع ابنتها و أبلغها "حتى لو بروح فيها إعدام بلغيها ما راح أحضر عزاكم وهي تفهم".

المصدر: "القبس"