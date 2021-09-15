شردته الحياة.. أسترالي يسلم نفسه للشرطة بعد 30 عاما على فراره من السجن

سلم رجل في الرابعة والستين من العمر فر من سجن في أستراليا في التسعينات، نفسه بعد حوالى 30 سنة من فراره، على ما كشفت الشرطة.

وصرحت شرطة نيو ساوث ويلز بأن الرجل الذي يدعى داركو ديسيك، استخدم منشارا وقطاعات براغ ليهرب من سجن في شمال سيدني سنة 1992.

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وجاء في البيان: "بين السابعة مساء من يوم الجمعة 31 يوليو والسابعة صباحا من يوم السبت الأول من أغسطس، هرب رجل في الخامسة والثلاثين من العمر من مركز إصلاحي في شارع هوف ستريت في غرافتون". وفي ذاك الوقت، "منيت جهود البحث عن السجين الفار بالفشل".

وكشفت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن الرجل الذي سجن بتهمتين على صلة بـ"زرع نبات محظور" كان يتنقل بعد فراره على شواطئ سيدني الشمالية.

وقصد الستيني يوم الأحد مركزا للشرطة حيث سلم نفسه. وكشفت صحيفة "دايلي تيليغراف" المحلية أنه كان مشردا. وقد وجهت إليه تهمة الفرار من السجن ووضع مجددا خلف القضبان ولم يسمح بإطلاق سراحه بكفالة.

المصدر: "أ ف ب"