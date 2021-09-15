بسبب "تورم خصيتي صديق قريبها".. الفنانة العالمية نيكي ميناج ترفض تلقي لقاح كورونا والطبيب يوضح

ادعت الفنانة العالمية، نيكي ميناج، أن صديق قريبها أصيب بـ"تورم في الخصيتين" بعد أن تلقى لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت نيكي ميناج في مواقع التواصل الاجتماعي إن "صديق لقريبها أصيب بتورم في الخصيتين بعد تلقي لقاح ضد فيروس كورونا"، مشيرة لذلك على أنه "سبب في عدم تلقيها لقاح ضد فيرس كورونا لغاية الآن".

وأشارت الفنانة العالمية إلى أنها "ليست ضد اللقاح إنما تريد المزيد من الأبحاث".

هذا ورد سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين على ادعاءات نيكي ميناج في لقاء مع "CNN" قائلا: "صديق قريبها يعاني من "التهاب الخصيتين"، وهو المصطلح الطبي للخصيتين المتورمتين..ليس لدي شك أن هذه الحالة قد حصلت لهذا الشخص، وليس لدي شك أنه لا علاقة للقاح المضاد لفيروس كورونا بذلك".

وأضاف: "هذه هي المشكلة، إذا كان لديك نسبة 32% من الأشخاص في ترينيداد قد تلقوا اللقاح المضاد لهذا الفيروس، فعندئذ سيكون لديك أشخاص لديهم مشاكل مصاحبة مع اللقاح، لا علاقة لها باللقاح، لذا لا أعتقذ بأن هذه مشكلة".

وأكمل: "سيقرأ الناس أن اللقاح يسبب حالة التهاب الخصية، لكن هذا ليس صحيحا، ولا يجب القلق بسببه".

وأوضح سانجاي غوبتا قائلا: "من حيث العجز الجنسي، أو المعاناة من مشاكل الخصوبة، كان هذا مفهوما خاطئا منذ طرح اللقاح، وهنال عدة أسباب مختلفة عن لماذا هذا أصبح مفهوما خاطئا، ولكن هناك الكثير من الدراسات..تقول نيكي ميناج أنها تريد البحث عن الموضوع ، وهناك الكثير من الأبحاث..نظرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية على وجه التجديد في مشاكل الخصوبة، ولم تجد أي مشاكل بالخصوبة متعلقة باللقاح".

المصدر: "CNN"