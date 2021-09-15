القبض على كاهن إيطالي متلبسا بشراء مخدرات بترعات المؤمنين

قالت صحيفة la Nazione، إنه تم القبض على قس من مدينة براتو الإيطالية، ووضعه قيد الاقامة الجبرية بتهمة تهريب المخدرات.

ونقلت هذه الصحيفة المحلية عن التحقيق، إن القس المدعو دون فرانشيسكو سبانيزي البالغ من العمر 40 عاما، أقام مع أحد معارفه على مدى عامين، "حفلات ذات طابع جنسي" بمشاركة ضيوف من موقع التعارف عبر الانترنت.

وخصيصا لهذه الأحداث، اشترى دون سبانيزي وشريكه، من الخارج كمية من الكوكايين وغاما بوتيرولاكتون، وهي مادة ذات تأثير على الأعصاب تصفها وسائل الإعلام الإيطالية بأنها "مخدر للاغتصاب".

في نهاية شهر أغسطس، تم إلقاء القبض على شريك لرجل الدين أثناء محاولته استيراد لتر واحد من السائل المثير للهلوسة من هولندا.

وذكرت الصحيفة، أنه يوجد افتراض بأن القس استخدم تبرعات الزوار يوم الأحد.

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، يعتقد التحقيق أن القس دعا الرعية للمشاركة في المناسبات الخيرية، التي سمحت له بجمع الأموال لشراء المخدرات.

وتم الاستماع إلى إفادات 15 شخصا باعتبارهم "أشخاصا لديهم معلومات عن القضية".

المصدر: نوفوستي