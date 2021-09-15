قرار فصل مدير مؤسسة الإسكان في دبي يثير الجدل بعد مناشدة امرأة لمحمد بن راشد

أصدر حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الثلاثاء، مرسوما يقضي بفصل المدير التنفيذي لمؤسسة الإسكان في الإمارة، سامي قرقاش.

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هذا وأصدر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرارا يقضي بندب عمر حمد عبدالله حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية، للقيام بمهام المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وذلك للمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

وبعد هذا القرار، ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مرسوم الفصل بقضية امرأة نشرت مقطع فيديو وتم تداوله في مواقع التواصل، ظهرت فيه من داخل مؤسسة "محمد بن راشد للإسكان"، وناشدت من خلاله حاكم دبي النظر في قضيتها بعد أن أحضرت مؤسسة الإسكان الشرطة لها، إثر مطالبتها بمسكن لها ولأبنائها.

وأشارت المرأة في مقطع الفيديو المتداول إلى أنها "جلست في المؤسسة ساعات طوالا للنظر في مطلبها، وقالت: "كما لو أنهم يرفعون علي أنا قضية، أناشد الشيخ محمد بن راشد إنهم يشوفون موضوعنا، يايبينلي (استقدموا لي) الشرطة إني أطالب بيت حق عيالي، لاني مسوية جريمة ولاني سارقة، حسبي الله ونعم الوكيل بس..ملعوذيني أنا وعيالي الصغار، يايبنلي الشرطة يحاسبوني بس لإني طالبة بيت..يالستلهم من الصبح للحين يالسة".

من جانيه، أوضح سامي قرقاش، المسؤول المقال، قبيل إعفائه، في مداخلة هاتفية في بث مباشر مع قناة "سما دبي" تفاصيل الواقعة.

ولفت قرقاش إلى أن "مقطع الفيديو يعود لزوجة مواطن مسجون وأم لمواطنات"، مشيرا إلى أن "السيدة حضرت المؤسسة، وأصرت على البقاء فيها حتى حصولها على منزل، بالرغم من إبلاغها من قبل موظفي المؤسسة أن طلبها موجود في اللجنة، وأن الطلب الموضوع من زوج المواطنة وليس من قبلها، ولم يصدر القرار فيه بعد".

وأكد أنه "تم إبلاغها أنهم تواصلوا مع المؤسسات الخيرية المعنية لتأمين سكن مؤقت لها إلى حين حصولها على منزلها من الإسكان، لكنها أصرت على الحصول على منزل دائم لها".

المصدر: "وسائل إعلام إماراتية"