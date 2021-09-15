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أقدم محارب أمريكي يحتفل بعيد ميلاده الـ112 (صورة+فيديو)

مجتمع

أقدم محارب أمريكي يحتفل بعيد ميلاده الـ112 (صورة+فيديو)
AP
المحارب الأمريكي في الحرب العالمية الثانية لورانس بروكس يحمل صورة له التقطت عام 1943
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احتفل أقدم محارب أمريكي في الحرب العالمية الثانية وهو رجل من ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة، بعيد ميلاده الـ 112.

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وبحضور الفرقة المفضلة للمحارب الأمريكي لورانس بروكس، احتفل أقدم محارب أمريكي بعيد ميلاده الذي كان صاخبا حيث جابت السيارات شوارع نيو أورليانز وأحيت فرقة "The Victory Belles"حفلا موسيقيا بالمناسبة، وذلك أمام بيته.

وولد بروكس في نوروود، ولاية لويزيانا عام 1909 وعاش في نيو أورليانز، أكبر مدن ولاية لويزيانا منذ عام 1929، وتم تجنيده في عام 1940 وكان جنديا يخدم في كتيبة "المهندسين 91" مساعدا في بناء الطرق والجسور للحلفاء وعمل في رسم الخرائط ليتم لاحقا إرساله مع كتيبته إلى أستراليا، وفقا لبيان صادر عن المتحف الوطني للحرب العالمية الثانية.

 المصدر: "تويتر"+"wwnytv"+"nationalww2museum"

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