قصيدة عن مصر تثير الجدل.. ووزارة التعليم ترد (صورة)

نفت وزارة التربية والتعليم أي صلة لها بالقصيدة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ومنسوبة لكتاب الصف الرابع الابتدائي الجديد بالمنهج الدراسي.

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وقال مصدر مسؤول بالوزارة لـ"بوابة الأهرام"، إن القصيدة الخاصة بمصر والتعبير عن حبها ومنسوبة للشاعر أحمد شوقي لا علاقة لها بالمنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي من قريب أو بعيد.

وأكد المصدر أن الكتب الجديدة للصف الرابع الابتدائي ما زالت في المطابع ولم تصدر بعد، وبالتالي فكل ما ينشر حول الصف الرابع عار تماما عن الصحة.

وأكد المصدر أنه سيتم التحقيق لتحديد مصدر الكتاب المنشورة فيه القصيدة وإبلاغ الجهات المختصة.

وأثارت القصيدة ضجة كبيرة على "فيسبوك"، والتى كتب تحتها مؤلفو الكتاب أنها من تأليف أحمد شوقى، وأتبعوا القصيدة بصورة لأمير الشعراء، وهى في الحقيقة من تأليف المهندس وحيد حامد الدهشان.

المصدر: الأهرام + اليوم السابع