مصر.. تفاصيل واعترافات مجموعة من مصنعي مخدر "الفودو"

استطاع الأمن المصري إلقاء القبض على المتهمين بـ"تصنيع مخدر الفودو في القاهرة"، كاشفا تفاصيل عملية القبض عليهم وكيفية عملهم.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، أوضح المتهمون قائلين: "كنا عايزين مكسب سريع وبدأنا بشقة في مدينة نصر، حتي وصل عدد الشقق التي تقوم بتصنيع الحبوب المخدرة إلى 5 شقق"، مشيرين إلى "تكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع مخدر الفودو والإتجار به".

وأفاد المتهمون بأنهم "كانوا يستخدمون 5 شقق سكنية بدائرة القسم، في تصنيع المخدرات"، حيث جرى ضبط 30 كيلو حشيش وفودو بحوزتهم، إذ تم استخدام الشقق وكرا لتصنيع المواد المخدرة.

من جانبها، كشفت وزارة الداخلية أنه "أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية في المرج، اشتبهت بإحدى السيارات، وحال استيقافها فر قائدها هاربا وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم في باب الشعرية".

ولفتت الداخلية إلى أنه "بتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، ورخصة تسيير للسيارة المضبوطة مقيدة باسم أحد الأشخاص"، في حين أنه بواسطة التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن "المتهم يتزعم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في تصنيع مخدر الفودو والإتجار به، متخذا من عدة شقق سكنية مستأجرة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى".

هذا واستهدف الأمن المصري الشقق السكنية الخمس، وتم ضبط "5 متهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو وزنت 17 كيلوغرام، وكمية من مخدر البودر الخام وزنت 1.10 كيلوغرام (تستخدم في تصنيع مخدر الفودو) ومطحنتين، و4 ميزان حساس، وماكينتين لعد النقود، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي وسيارة و3 دراجات نارية يتم استخدامهم في تسهيل تنقلات المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الفودو والإتجار به بالاشتراك مع المتهم الهارب، وبتكثيف التحريات بمعرفة وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية تم التوصل إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبصحبته أحد الأشخاص، مقيم في باب الشعرية، وبحوزتهما مواد مخدرة ومواد لتصنيع المخدرات، واعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين في تصنيع والإتجار بمخدر "الإستروكس" باستخدام المواد المضبوطة بحوزتهما.

المصدر: "المصري اليوم"