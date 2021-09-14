لبنان.. أب يبيع طفله القاصر عبر مجموعة سورية - لبنانية والأمن يتحرك

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن كشف عملية بيع طفل عمره سنتان وتوقيف المتورطين، مشيرة إلى أنه "تم تسليم الطفل الى إحدى الجمعيات التي تعنى برعاية الأطفال القصر".

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وفي بيان لها، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "توافرت معلومات لدى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام عدة أشخاص بعملية بيع طفل".

وأشارت إلى أنه "بتاريخي 8 و9سبتمبر 2021، وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكنت من تحديد هوياتهم وتوقيفهم، وهم كل من: "أ. ش. (من مواليد عام 1993، سوري)، و"ك. ش. (من مواليد عام 1974، سورية)، و"ي. ب." (من مواليد عام 1970، لبناني)، و"ع. أ." (من مواليد عام 1972، لبناني)، "ي. س." (من مواليد عام 1957، لبناني)، و"ل. ش." (من مواليد عام 1955، لبنانية)".

وأضاف البيان: "أقدم الموقوف الأول على بيع طفله -البالغ من العمر سنتين- إلى الموقوفين الثانية والثالث، بواسطة بقية الموقوفين".

وأعلنت قوى الأمن أنه "تم تسليم الطفل الى إحدى الجمعيات التي تعنى برعاية الأطفال القصر، وأودع الموقوفون القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".

المصدر: RT