نيويورك.. المحكمة تباشر النظر في تهمة الاعتداء الجنسي المنسوبة للأمير أندرو

أعلن في الولايات المتحدة أن قاضيا فدراليا سنظر في نيويورك اليوم الاثنين في الدعوى المقامة على الأمير البريطاني أندرو، نجل الملكة إليزابيث بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.

وقال استئناف الدفاع عن أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية: "يعتزم موكلنا الطعن في اختصاص محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك في هذه القضية".

ورفعت فرجينيا جوفري التي تقول إن رجل الأعمال جيفري إبستين استغلها جنسيا دعوى مدنية أمس الاثنين ضده أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، ادعت فيها أن آندرو دوق يورك ثاني أبناء الملكة إليزابيث، "اعتدى عليها جنسيا وضربها قبل نحو عقدين عندما كان عمرها 17 عاما".

وتطالب بتعويض من الأمير البالغ من العمر 61 عاما عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت بها.

المصدر: cbs news