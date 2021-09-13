تطورات جديدة في قضية فتاة "تيك توك" المثيرة للجدل

قررت النيابة العامة في مصر، إيداع فتاة "تيك توك" موكا حجازي، بإحدى دور الرعاية مع استمرار تجديد حبسها.

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ووفقا للنيابة العامة المصرية فقد ثبت تعاطيها للمواد المخدرة، بعد أخذ عينة من دمها وتحليلها، حيث اتهمتها بنشر الفسق والفجور عبر تطبيق "تيك توك".

وبمواجهة المتهمة، أقرت بمساعدة أحد الأشخاص لها في تصوير المقاطع، وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال، تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن فتاة "تيك توك" موكا حجازي، مارست أفعالا غير أخلاقية من خلال علاقتها بعدد من الشباب، نظير حصولها على مبالغ مالية، وأن الفتاة كانت تقيم بمفردها وتتردد على شقق أصدقائها، وغيرهم ممن تتعرف عليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنها استغلت علاقتها غير الشرعية بعدد من الرجال في إنشاء فيديوهات مخلة، كانت تؤدي خلالها حركات جنسية صريحة، وتظهر بملابس شبه عارية وفاضحة في فيديوهات تقوم بنشرها على منصة "تيك توك".

المصدر: الوطن