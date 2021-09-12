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حلاقة سعودية تتصدر "ترند" المملكة!

مجتمع

حلاقة سعودية تتصدر
twitter/FahadAlahmdi88
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نالت شابة سعودية ظهرت في فيديو كـ" أول حلّاقة" في المملكة سيلا من الإشادات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم "أول حلاقة" الـ"ترند" على موقع "تويتر" في السعودية.

وتظهر في فيديو نشره الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري، الحلاقة التي قيل إن اسمها وفاء، وهي تقص شعر طفل صغير.

وحسب المطيري، تمارس وفاء مهنة الحلاقة في بيتها وتحلق شعر الأطفال فقط ولا تقص شعر الرجال أو النساء، وتقوم بهذه الوظيفة بدعم من والدتها.

وكتب المطيري، مفتخرا بـ"أول حلاقة سعودية": "عزالله أنها كفو وبنت رجال، افتخرت بموهبتها ولا استحت، وأمها معها خير سند".

ولقي الفيديو إشادات واسعة من مغردين سعودين أثنوا على عمل الحلّاقة وطلبوا تشجيعها ودعمها.

وكتب مغرد يدعى فهد الأحمدي، أنه "نموذج رائع لبنت الوطن، كان حلم أن نشاهد (حلاقة سعودية) واليوم مع بنتنا وفاء تحقق وأصبح حقيقة، نحتاج مثل وفاء في أكثر من مدينة".

وقال آخر يدعى يوسف البلوي داعيا إلى دعمها "المستحيل ليس سعودي، فعلاً هذي الموهوبة تستحق الدعم".

المصدر: وكالات

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