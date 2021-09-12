المغرب.. أربعيني مشتبه بقتله والدته بمشاركة زوجته وابنه القاصر

فتحت الفرقة الجنائية بمدينة الرباط في المغرب تحقيقا "لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى زوجين وابن أحدهما القاصر، للاشتباه بتورطهم في ارتكاب جناية القتل العمد في حق الأصول".

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي البالغ العمر 43 سنة يشتبه حسب المعلومات الأولية للبحث في ارتكابه جناية القتل العمد باستعمال وسائل تعذيب في حق والدته البالغة من العمر 67 سنة بمشاركة محتملة لزوجته وابنه القاصر.

وأوضحت المديرية أن عناصر الشرطة القضائية حجزت تسجيلات وأشرطة موثقة بالهاتف تظهر الضحية مكبلة وفي وضعية بدون ملابس، كما تمت معاينة آثار بارزة للعنف في مختلف أنحاء جسدها.

وأضاف المصدر أن المشتبه فيهما الراشدين أخضعا للحراسة النظرية فيما وضع القاصر تحت المراقبة الشرطية.

وأكدت المديرية أن بحثا قضائيا يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد درجة ومستوى تورط كل واحد من المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي