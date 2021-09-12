فنانة سورية: نعم أنا معجبة بجمالي ورفضت قصورا ويخوتا وعروضا مغرية.. الزواج بالنسبة لي مقدس

نشرت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب مقطع فيديو ردت من خلاله على الانتقادات التي طالت شكل جسدها، مؤكدة أنها "معجبة بجمالها".

إقرأ المزيد

وعبر مقطع فيديو نشرته الفنانة السورية في "سناب شات" وتداوله رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قالت مروة راتب ردا على إحدى المتابعات التي سألتها "إن كانت راضية عن شكل جسدها"، إن "مئات عروض الزواج تقدم لها بشكل يومي من قبل شخصيات من جنسيات مختلفة، إلا أنها لا ترضى الارتباط بشخص يختارها بناء على شكلها"، مشيرة إلى أنها "تلقت عروض زواج بأرقام مهور خيالية من قبل الشخصيات المغرمة بشكلها".

وكشفت عن عروض تقدمت ضمن "قصور ويخوت وشيكات مفتوحة وهدايا يرغبون بإيصالها إليها إعجابا بها".

مستحيل ثقة مروه راتب وهي تقول العرب و الاجانب مغرمين بجسمها pic.twitter.com/r9a0HjONlu — ميما | كود ستايلي V29 (@Man_XQ) September 12, 2021

في حين أن الفنانة أكدت أنها "ترفض استلام أي هدية، وأنها لو قبلت بتلك الهدايا لأصبحت من الأثرياء"، موضحة أنها "ترفض عقود الزواج هذه كونها إنسانة عاطفية تبحث عن حب وليست سلعة لعقد صفقة".

وأعلنت مروة راتب أنه "من المهم لها أن ترتبط بشخص يحب شخصيتها وأخلاقها وخصالها الجميلة وليس مظهرها الخارجي فقط"، حيث بينت في حديثها الموجه للمتابعة التي انتقدتها، أنه "لو علمت "المنتقدة" بأسماء الشخصيات المعجبة بشخصيتها وأرقام المهور التي يتم عرضها عليها ستصاب بالصدمة".

المصدر: RT