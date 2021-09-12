محارب سرطان مغربي.. المشايخ هاجموني بعد إعلاني التبرع بأعضائي بعد الوفاة

تحدث محارب السرطان المغربي إسماعيل حميش عن الهجوم الذي تعرض له من قبل عدد من المشايخ في المغرب، بعد إعلانه التبرع بأعضائه لأغراض علاجية بعد وفاته.

حميش الشهير بمحارب السرطان، قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين، بشأن مبادرته التي أطلقها عام 2019:

"أنا قررت ذلك من باب الإنسانية، وهناك الكثير من المرضى بحاجة ماسة لهذه الأعضاء ليكملوا حياتهم"

وأضاف حميش قائلا:

"هناك أشخاص بحاجة إلى عضو القلب أو الكلى أو الكبد، وأنا عندما قررت التبرع بأعضائي بعد وفاتي، هناك مشايخ قالوا هذا حرام، يجب أن تذهب إلى ربك بكامل أعضائك من أين جاؤوا بهذا الحديث، لا القرآن ولا الحديث النبوي يقول ذلك".

الشاب المغربي أشار إلى أن مبادرته شجعت الكثيرين على الانضمام إليها:

"أنا عملت ذلك من باب تشجيع الآخرين على التبرع بالأعضاء، وهناك الكثيرون استجابوا لهذه المبادرة بعد الضجة التي أحدثتها لأن هذه المبادرة إنجازها عظيم".