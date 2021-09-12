الجهات المختصة في دبي تعدل عقوبة رجل أعمال رمى أموالا مزيفة على عمال بالشارع

عدلت محكمة الاستئناف في دبي عقوبة الحبس لتصبح عاما واحدا وغرامة 200 ألف درهم بدلا من عامين بحق رجل أعمال أوروبي رمى 50 ألف يورو وهي أموال مزيفة من مركبته على عمال بالشارع.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، عدلت محكمة الاستئناف في دبي عقوبة الحبس لتصبح عاما واحدا وغرامة 200 ألف درهم بدلا من عامين، بحق رجل أعمال أوروبي وشخص آسيوي لحيازة الأول مبالغ مالية مزيفة وبثه مقطع فيديو على تطبيق "إنستغرام" وهو يلقي نحو 50 ألفا من عملة اليورو من مركبته على عدد من العمال بمساعدة المتهم الثاني الذي وفر له النقود المزيفة التي قضت المحكمة بمصادرتها.

ورصدت شرطة دبي مقطع فيديو لعشرات من العمال يتزاحمون على سيارة المتهم الأول وهو يرمي مبالغ مالية من سيارته، فلاحقت المتهم واكتشفت بعد ضبطه أن الأموال التي يتباهى برميها مزيفة، لنشر الفيديو على حسابه بهدف زيادة عدد متابعيه فتمت إحالته هو والمتهم الآخر إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية إدخال عملة مزيفة وحيازة وتزييف عملة متداولة في البلاد.

وكان شاهد من إدارة المباحث الإلكترونية في شرطة دبي قال بتحقيقات النيابة العامة إن "الدوريات الإلكترونية رصدت مقطع فيديو نشر على "إنستغرام" لشخص يرمي مبالغ مالية بعملة اليورو من مركبته أثناء سيرها ما دفع كثيرا من العمال للتسابق لجمعها" وأضاف أن "فريقا من الإدارة استطاع تحديد هوية سائق السيارة وقبض عليه في مواقف مركز تجاري".

وتابع أنه بسؤال المتهم عن الواقعة أقر بما جاء في الفيديو بمنطقة القوز الصناعية، لزيادة المتابعين على حسابه، والظهور بصورة الشخص الذي يعيش حياة باذخة.

وأضاف الشاهد أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر سكن المتهم الأول حيث عثر على مبلغ مالية مزيفة فتم إعداد كمين بواسطته للمتهم الثاني الذي حضر لتسليمه مليونا و500 ألف يورو مزيفة كذلك.

وأشار إلى أنه بسؤال المتهم الثاني أقر بطباعة الأموال المزيفة في محل من خلال جهاز حاسب آلي بناء على طلب المتهم الأول الذي أخبره بأنه سيوزعها في حفل على سبيل العرض كما أقر بتسليم الأول مبالغ مالية سابقة.

من جهته تراجع المتهم الأول أمام محكمة الجنايات عن اعترافاته التي أدلى بها في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، لكن المحكمة اطمأنت إلى الاعترافات السابقة ولم تأخذ بإنكاره.

المصدر: "الإمارات اليوم"