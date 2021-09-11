"يوتيوبر" جزائرية تثير الضجة بزعمها "رؤية الرسول" في المنام

أثارت اليوتيوبر الجزائرية مونيا هليلالي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت في مقطع فيديو أنها "رأت النبي محمد في المنام".

وقالت في المقطع المنشور على "يوتيوب" بعنوان "الحمد لله الذي هداني"، إنها قررت أن "تؤدي الصلاة وتدعو الله أن يستجيب لهدايتها وأن يثبتها على طريق الحق والصواب"، لافتة إلى أن رؤية النبي محمد في المنام "كانت السبب في هدايتها وتوبتها إلى الله".

وتباينت ردود أفعال المعلقين على الفيديو، حيث أبدى بعض المتفاعلين سعادتهم بالخبر الذي كشفت عنه هليلالي وتمنوا لها التوفيق، فيما اتهمها آخرون بالسعي لنيل المزيد من المشاهدات على قناتها عبر اللعب على وتر الدين ومخاطبة عاطفة الناس عوضا عن عقولهم.

المصدر: RT