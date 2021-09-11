معز مسعود ينشر صورة مع حلا شيحة ويغلق التعليقات

نشر معز مسعود صورة عبر "إنستغرام" تجمعه بزوجته الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة وابنتهما الصغيرة سارة، في أول ظهور لحلا بعد فترة طويلة من الغياب.

وعلق معز مسعود بالقول: "أحبكما أنتما الإثنتين أكثر ما يمكن للكلمات أن تعبر"، وظهرت حلا بالحجاب الذي ارتدته مؤخرا.

وأوقف معز خاصية التعليقات حتى يتجنب التعرض لإزعاج الجمهور.

يذكر أن معز المسعود كان قد أعلن على صفحته الخاصة أنه ينوي مقاضاة الناقد السينمائي طارق الشناوي على خلفية ظهور الأخير في برنامج تلفزيوني، وحديثه عن حلا شيحة وأزمتها الأخيرة.

وكتب معز: "طارق الشناوي تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية وأسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية