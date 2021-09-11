وسائل إعلام مصرية: زواج الفنانة السورية أصالة من شاعر عراقي (صور)

تزوجت الفنانة السورية أصالة نصري للمرة الرابعة، وهذه المرة من الشاعر العراقي فائق حسن، في تكتم تام حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

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وعلم موقع "القاهرة 24" بزواج أصالة للمرة الرابعة، وكتب أن أصالة وخطيبها "تزوجا بعدما شعرا بتقارب وجهات النظر بينهما وشعور كل منهما بالارتياح للطرف الآخر".

وأفاد الموقع بأن "الزواج تم بشكل رسمي لتصبح الزيجة الرابعة للفنانة الشهيرة أصالة نصري حيث تتكتم على التفاصيل التي ستعلنها في الوقت المناسب من وجهة نظرها".

وحسب الموقع فإن الفنانة أصالة حاليا مع زوجها في السعودية على أن يعودا إلى مصر يوم الأربعاء المقبل لحضور افتتاح مطعمها في أب تاون كايرو لتقديم الوجبات اللبنانية.

والمطعم سيتم افتتاحه بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، من مصر والوطن العربي إضافة إلى أصدقاء الفنانة أصالة.

المصدر: "القاهرة 24"