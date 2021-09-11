تحرك قضائي جديد في قضية سرقة أموال عملاء بنك مصر

أمر النائب العام المصري بحبس 5 متهمين في قضية سرقة أموال عملاء بنك مصر بتحويلها إلى بطاقات دفع إلكتروني صادرة عن بنوك أخرى، أو سحبها عبر ماكينات الصرف الآلي.

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وذكر موقع "المصري اليوم" أن "النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من ممثل بنك مصر القانوني في شهر أغسطس الماضي مفاده سرقة أموال 14 عميلا مودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيا، وادعوا طلب تحديث بياناتهم لدى البنك وحصلوا بذلك منهم على رموز أمان خدمة التحويل البنكي وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي وبياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم".

وأضاف: "تمكن المحتالون بذلك من سرقة مليونين و710 آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات".

المصدر: "المصري اليوم"